В Нефтеюганске мошенники через новую схему обмана украли все накопления у мужчины Фото: Татьяна Коркина

В Нефтеюганске мошенники через новую схему обмана украли все накопления 38-летнего местного жителя. Мужчина рассказал полицейским, что на его телефон поступило сообщение о получении дополнительного заработка, и что необходимо зарегистрироваться на сайте, а также выполнять определенные задания от менеджера.

Мужчина заинтересовался и начал следовать инструкции, согласно которой он должен был проходить по ссылкам якобы популярного маркетплейса и добавлять товары в корзину, избранное, и т.д. Таким образом товар получал накрутку, а мужчина виртуальные деньги. Затем северянину предложили пополнить свой счет на символическую сумму и совершать покупки, получая за них хорошие проценты.

Некоторое время мужчине действительно удавалось выводить заработанные деньги, но, когда счет перевалил за несколько сотен тысяч рублей, мошенники заблокировали его аккаунт.

Таким образом югорчанин лишился 663 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.