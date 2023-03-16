Из Нижневартовска открывают прямые рейсы в Томск и Екатеринбург

Фото: официальный канал авиакомпании «РусЛайн»

Авиакомпания «РусЛайн» возобновит полеты из Екатеринбурга и Томска в Нижневартовск. Об этом рассказали в телеграм-канале администрации Нижневартовска. Продажа авиабилетов на рейсы летнего расписания из городов Югры уже открыты.

Рейсы из Екатеринбурга и Томска в Нижневартовск будут выполняться по следующему расписанию: Нижневартовск – Екатеринбург: вылет в среду и субботу в 11 часов (стоимость билетов составляет от 6 123 руб); Нижневартовск – Томск: вылет в среду и субботу в 6 часов 40 минут (стоимость билетов составляет от 4 674 руб.).

- Полеты по направлениям будут выполняться с марта-апреля по октябрь 2023 года на комфортабельных 50-ти кресельных самолетах Bombardier CRJ100/200. Пассажиры могут уже сейчас планировать свои путешествия на наиболее выгодных условиях, – рассказал заместитель генерального директора по коммерции перевозчика Александр Крутов.

Пока рейсы из Нижневартовска в Екатеринбург выполняет только авиакомпания ЮТэйр.