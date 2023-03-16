В Югре полицейские помогли потерявшемуся псу вернуться к хозяину

Фото: УМВД России по ХМАО - Югре

В Югре сотрудники Госавтоинспекции помогли белоярцу найти потерянного пса.

Вечером к наряду ДПС ОМВД России по Белоярскому району обратился житель города. Он рассказал, что его домашний любимец сорвался с поводка и убежал. Семья очень расстроилась, ездили по дворам в поисках собаки. Мужчина попросил полицейских сообщить ему, если увидят похожего пса на улицах города.

- На маршруте патрулирования госавтоинспекторы капитан полиции Вячеслав Науменко и старший лейтенант полиции Иван Чаренцев заметили собаку, подозвали ее, пес отозвался на кличку и подошел к стражам правопорядка - рассказали в пресс-службе УМВД ХМАО.

Госатоинспекторы позвонили белоярцу и сообщили, что нашли пса, а затем передали потеряшку хозяину.