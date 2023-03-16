В Югре 16 марта число заболевших коронавирусом увеличилось на 159 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре зарегистрировано 264 066 случаев коронавируса. По данным на 16 марта подтверждено 159 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах: в Сургуте – 40; Ханты-Мансийске – 17; Нижневартовске – 4; Нефтеюганске – 12; Нягани – 1; Сургутском районе – 3; Урае – 10; Советском районе – 1; Нефтеюганском районе – 9; Мегионе – 5; Когалыме – 5; Югорске – 5; Кондинском районе – 15; Октябрьском районе – 2; Нижневартовском районе – 8; Пыть-Яхе – 2; Березовском районе – 3; Лангепасе – 13; Ханты-Мансийском районе – 3; Белоярском районе – 1.

На момент выявления у 155 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 3 - пневмония, у 1 человека коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 159 случаях. За сутки на COVID обследованы 1 914 человек, всего прошли обследование 3 715 494.

За весь период от COVID умерли 2 610 человек. За сутки выписались по выздоровлению 141 человек, за весь период пандемии вылечились 259 819 югорчан.