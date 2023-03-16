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НовостиОбщество16 марта 2023 6:45

В Югре 116 водителей наказаны за нарушения правил перевозки детей

Эти водители попали под профилактическую акцию
Виктория Терина
Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Госавтоинспекторы Югры проверили соблюдение правил перевозки детей в рамках окружной акции «Безопасным дорогам скажем «Да!».

Акция проходила 15 марта на территории Югры. К сожалению, не все водители позаботились о безопасности своих юных пассажиров. 116 водителей привлечены к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей.

Во многих муниципалитетах мероприятия поддержали представители общественности. Автовладельцам вручили памятки и буклеты с правилами, которые необходимо знать для безопасного нахождения детей в транспорте.

Сотрудники ГИБДД Югры напомнили, что перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в автомобиле конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна проводится с использованием детских удерживающих систем. Нарушение этих требований влечет наложение административного штрафа на водителя в размере трех тысяч рублей, а на должностных лиц - двадцати пяти тысяч рублей, на юридических лиц - ста тысяч рублей.