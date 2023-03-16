Полиция Нижневартовска нашла и вернула домой потерявшегося ребенка Фото: Татьяна Коркина

Семья из Нижневартовска благодарит полицию помощь в поиске их сына. Выяснилось, что 28 февраля наш сын ушел из дома и перестал выходить на связь. Благодаря полицейским – начальнику отдела полиции №3 Сергею Григорьеву, сотрудницам отдела по делам несовершеннолетних Валентине Сафроновой, Алмагуль Саттубаевой, Илюзе Сиражетдиновой и сотрудникам отдела розыска Арселю Закирову и Руслану Шакирову ребенка быстро вернули родителям.

- Мы обратились в полицию за помощью, стражи порядка среагировали оперативно и сразу же приступили к поискам. Уже через пару часов мы знали место нахождения нашего сына и он был успешно возвращен домой, живым и невредимым. Хотелось бы отметить ответственное отношение полицейских к своим обязанностям и оказанную неоценимую помощь в трудный для нашей семьи момент. Считаем, что проявленные качества данных офицеров, подтверждают доверие и уважение граждан к органам внутренних дел – отметили родители.