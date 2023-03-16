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НовостиОбщество16 марта 2023 2:52

В Югре 16 марта потеплеет до +7, ожидается снег с дождем

Рассказываем, какая погода будет в Югре 16 марта 2023 года
Виктория Терина
В Югре 16 марта потеплеет до +7, ожидается снег с дождем

В Югре 16 марта потеплеет до +7, ожидается снег с дождем

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 16 марта синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью на большей части территории, днем в отдельных районах ожидаются снег, мокрый снег и дождь. Ветер будет юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6, -11 °С, по востоку -12, -17 °С, по запалу 0, -5 °С. Днем воздух прогреется до +2, +7 °С, по востоку +1, -4 °С.

В Ханты-Мансийске сегодня также переменная облачность. Небольшие осадки в виде снега и дождя. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -6, -8 °С, днем поднимется до +2, +4 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре