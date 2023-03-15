Фото: официальный канал администрации Нижневартовска

Аэропорт Нижневартовска готовится перейти на весенне-летнее расписание полетов. Изучить расписание рейсов можно на сайте аэропорта. Известно, что на весенне-летнее расписание международный аэропорт Нижневартовска перейдет с 26 марта. Оно будет действовать до 28 октября.

- В предстоящий период из нашего аэропорта будут осуществляться перелеты почти по 20 направлениям. Сохраняются рейсы в Москву. На этом маршруте задействованы самолеты Аэрофлота (летают в аэропорт "Шереметьево") и ЮТэйр (аэропорт "Внуково"). Сохраняются рейсы в Тюмень, Ханты-Мансийск, Уфу, Санкт-Петербург, Новосибирск, Челябинск и другие - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Также известно, что в сезон отпусков будут доступны рейсы в Сочи. Для удобства путешественников запустят прямой перелет в Махачкалу, а также стартует международные полеты в Наманган. Билеты продаются в авиакассах и на сайтах перевозчиков.