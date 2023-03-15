Андрей Филатов объявил о старте генеральной уборки Сургута

Фото: официальный канал администрации Сургута

Глава Сургута Андрей Филатов объявил о старте генеральной уборки города. Она начнется 15 марта и закончится 15 апреля. Работу будут проводить по трем основным блокам: уборка улично-дорожной сети, общественных пространств и придомовых территорий.

Рабочие приведут в порядок тротуаров и территорий, прилегающих к торговым центрам, уберут сосульки и снег, скопившийся на кровлях. Специалисты займутся пропаркой колодцев, очисткой дождеприемников и откачкой талой воды.

Власти города отмечают, что уборка снега проходит в плановом порядке на протяжении всего сезона. Но дополнительно работа усиливается перед началом активного таяния снежных масс.