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НовостиОбщество15 марта 2023 14:02

В Сургуте в 2023 году газ подведут к 134 домам

Эти дома находятся в поселках Снежном, Лунном, Черный мыс, Таежный, Юность, микрорайонах 29а, 30«б» и 46
Виктория Терина
Фото: официальный канал администрации Сургута

Фото: официальный канал администрации Сургута

В Сургуте в 2023 году газ подведут к 134 домам в поселках Снежном, Лунном, Черный мыс, Таежный, Юность, микрорайонах 29а, 30«б» и 46.

Работы проведут по программе социальной газификации, во время которой подведение газа до границ земельного участка проводится без привлечения средств граждан. Жители оплачивают только стоимость прокладки сетей по территории своего участка и оборудование в доме.

В Сургуте действует штаб по газификации муниципального образования, который возглавляет глава города Андрей Филатов. Все вопросы, связанные с догазификацией, он держит на личном контроле.

Заявку на подключение можно принимают через личный кабинет на сайте Единого оператора газификации, либо через портал «Госуслуги».