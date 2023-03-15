Жителя Урая ждет суд за кражу электроинструментов из стационара Фото: Татьяна Коркина

В Урае завершено предварительное расследование по уголовному делу по факту кражи электроинструментов из строящегося стационара больницы. Сотрудники уголовного розыска нашли 38-летнего мужчины, который совершил кражу.

Мужчина признался, что ранее был в строящемся стационаре и видел, что в одном из подсобных помещений хранятся различные электроинструменты, а двери там были открыты. Спустя время он решил вернутся и забрать их, но подойдя к подсобному помещению, он увидел, что дверь закрыта на навесной замок. Мужчина сорвал навесной замок, а похитив электроинструменты, скрылся с места преступления. Сумма ущерба составила около 49 тысяч рублей.

Похищенное имущество возвращено потерпевшему, обвиняемый признал свою вину и уголовное дело передано в суд.