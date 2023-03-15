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НовостиПроисшествия15 марта 2023 13:15

Жителя Урая ждет суд за кражу электроинструментов из стационара

Обвиняемый признал свою вину
Виктория Терина
Жителя Урая ждет суд за кражу электроинструментов из стационара

Жителя Урая ждет суд за кражу электроинструментов из стационара

Фото: Татьяна Коркина

В Урае завершено предварительное расследование по уголовному делу по факту кражи электроинструментов из строящегося стационара больницы. Сотрудники уголовного розыска нашли 38-летнего мужчины, который совершил кражу.

Мужчина признался, что ранее был в строящемся стационаре и видел, что в одном из подсобных помещений хранятся различные электроинструменты, а двери там были открыты. Спустя время он решил вернутся и забрать их, но подойдя к подсобному помещению, он увидел, что дверь закрыта на навесной замок. Мужчина сорвал навесной замок, а похитив электроинструменты, скрылся с места преступления. Сумма ущерба составила около 49 тысяч рублей.

Похищенное имущество возвращено потерпевшему, обвиняемый признал свою вину и уголовное дело передано в суд.