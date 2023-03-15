Из-за закрытия зимников в отдаленные поселки Сургутского района увеличат поставки продуктов

В отдаленные поселки Сургутского района увеличат поставки продуктов из-за закрытия зимников Фото: Татьяна Коркина

В отдаленные поселки Сургутского района увеличат поставки продуктов из-за закрытия зимников. Об этом сообщили в администрации Сургутского района.

- В связи с апрельским потеплением в Сургутском районе могут ограничить движение по сезонным ледовым переправам через реки. Чтобы избежать дефицита, в отдаленные поселения района будет организован дополнительный завоз продуктов питания. Это коснется в первую очередь отдаленных поселений – Банного, Ляминой, Сытомино. Для них в холодное время года «зимник» – единственная дорога - объяснили в администрации района.

Специалисты проверят готовность предпринимателей к увеличенной доставке продовольствия в населенные пункты. Пока завоз продовольствия осуществляется два раза в месяц, зимой с использованием снегоходов, а в летнее время - на лодках. В остальных отдалённых поселениях района завозы проводят по заявкам жителей в согласованные сроки.

- Местные жители, несмотря ни на что, не останутся без еды и необходимых товаров: «План «Б» есть, но мы не допустим, чтобы он свершился, потому что у нас были года 2-3 назад прецеденты, когда действительно резко развели переправу, это было больше с Ляминой, Сытомино связано. Но дефицита не было допущено - рассказал председатель комитета экономического развития администрации Сургутского района Вениамин Матаев.

Отмечается, что на продовольственном рынке сейчас стабильная обстановка, роста цен и дефицита не наблюдается.