Бывшего начальника УКСа в Нижневартовске будут судить за взятку в 36 млн рублей Фото: Татьяна Коркина

Бывший директор филиала КУ ХМАО-Югры «Управление капитального строительства» предстанет перед судом за взятки. Об этом сообщили в СК ХМАО.

Расследование уголовного дела против бывшего директора филиала УКСа в Нижневартовске завершено. Следователи выяснили, что в декабря 2019 по сентябрь 2021 года, находясь на территории Москвы и Московской области несколькими частями получил больше 36 миллионов рублей от представителя исполнителя государственного контракта на поставку оборудования для объекта «Центральная больница на 1 100 коек в Нижневартовске». Эти деньги он получил в качестве взятки за лояльное отношение к выполнению условий контракта, в том числе за принятие работ в полном объеме при их фактическом несоответствии условиям контракта.

Его задержали в Ханты-Мансийске в октябре 2021 года и по решению суда он помещен под стражу, где находится по настоящее время. Во время расследования у обвиняемого нашли и изъяли больше 14 миллионов рублей. На 20 миллионов рублей, хранящиеся на банковском счете обвиняемого, наложен арест, а полученная информация выделена в отдельное производство. По уголовному делу собраны достаточные доказательства и материалы дела переданы в суд.