В травмбольнице Сургута начался сезон «гололедных травм»

Фото: БУ "Сургутская клиническая травматологическая больница", ХМАО-Югра

За минувший понедельник в травматологический пункт для взрослых Сургута обратилось 160 человек, не намного спокойнее выдался и вторник. Об этом рассказали в Сургутской травматологической больнице.

Сотрудники учреждения уже привыкли к резким скачкам обращаемости и готовы оказывать помощь людям в условиях повышенной нагрузки. Но даже здесь были удивлены таким потоком пациентов. В среднем травмпункт принимает 100-110 человек в сутки, а плюс 20-30 пациентов – уже довольно ощутимый рост, а если плюс 50 это крайне напряженная ситуация, когда на износ работает и диагностическое оборудование, и персонал.

Усиленный режим работы травмпункта начался ещё с субботы. Возросло количество обращений как во взрослый, так и в детский травмпункт и приёмно-диагностическое отделение. За последние три дня только с переломами госпитализировано 56 человек.

Всплески обращений в Сургутской травмбольнице фиксируются не только зимой. У каждого сезона свои факторы, влияющие на уровень травматизма. На данным момент наплыв пациентов, связан с погодными условиями и гололёдом.