В Югре 15 марта 2023 года выявлено 112 новых случаев коронавируса Фото: Татьяна Коркина

В Югре зарегистрировано 263 907 случаев коронавируса, в том числе 112 новых случаев COVID-19 в 16 муниципалитетах, а именно: в Сургуте – 41; Ханты-Мансийске – 26; Нижневартовске – 13; Нефтеюганске – 2; Нягани – 3; Сургутском районе – 1; Урае – 1; Советском районе – 1; Кондинском районе – 5; Радужном – 3; Нижневартовском районе – 1; Пыть-Яхе – 2; Березовском районе – 2; Лангепасе – 9; Покачах – 1; Белоярском районе – 1.

На момент выявления у 109 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 3 диагностирована пневмония. Контакт установлен в 110 случаях. За сутки на COVID обследованы 1 431 человек, всего прошли обследование 3 713 580.

За весь период от COVID умерли 2 610 человек. За сутки выписались по выздоровлению 223 человека, за весь период пандемии вылечились 259 678 югорчан.