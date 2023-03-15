Прокуратура забрала у судимого жителя Югры охотничий билет Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Кондинского района провела проверку и лишила жителя Междуреченского охотничьего билета.

Оказалось, что у него непогашенная судимость за совершение умышленного преступления, а также имелся охотничий билет, который предоставлял право на осуществление охоты в охотничьих угодьях. По закону наличие непогашенной судимости за совершение умышленного преступления запрещает человеку охотится на основании охотничьего билета. Поэтому прокуратура приняла соответствующие меры.

- Прокурор района направил в суд административный иск заявление о прекращении действия права гражданина на осуществление охоты - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Суд удовлетворил иск прокурора в полном объеме, действие права на осуществление охоты прекращено.