В Нефтеюганске в ДТП пострадал подросток

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре за прошедшие сутки зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 человека получили травмы, в том числе ребёнок. Так, в Нефтеюганске в аварии пострадал подросток.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла на пересечении улиц Мамонтовская - Проезд Береговой в Нефтеюганске. 33-летний водитель автомобиля "УАЗ" при проезде регулируемого перекрёстка на красный сигнал светофора столкнулся с транспортным средством "Volkswagen", под управлением 42-летней женщины. В результате 14-летний пассажир Volkswagen получил травмы.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Кроме того, за сутки сотрудниками Госавтоинспекции задержано 10 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 48 водителей и 42 - за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция Югры призывает водителей не торопиться на дороге, ведь невнимательность при совершении маневров, несоблюдение скоростного режима и очередности проезда перекрестков являются причинами, провоцирующими ДТП.