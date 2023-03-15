Фото: телеграм-канал директора Депздрава Югры

В Югре появились девять новых автомобилей скорой помощи. В ближайшие дни из Сургута автомобили переедут в больницы округа: по два автомобиля в Советскую районную больницу и в Сургутскую районную поликлинику, по одной машине в Федоровский, Лянтор, Березово, в Нижневартовскую и Ханты-Мансийскую районные больницы.

По информации главы департамента здравоохранения Югры Алексея Добровольского, все автомобили оснащены необходимым, современным оборудованием. За три последних года в регион поступило 100 машин скорой. Сейчас в парке службы скорой медицинской помощи Югры 279 автомобилей, из них 81,4% - «моложе» 5 лет.

Каждый день скорую помощь жителям Югры оказывают 132 выездные бригады. В 2022 году они выполнили 512 тысяч выездов.