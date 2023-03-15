В Радужном югорчанку задержали за кражу мяса Фото: Татьяна Коркина

В Радужном местный житель вернулся из Челябинской области, где у частника, который держит домашнее подворье, купил 350 кг конины, заплатив за него 350 тысяч рублей. Приехав домой, мужчина начал разгружать коробки с мясом и заносить их в подъезд. Доставив коробки к себе в квартиру, спустя некоторое время, пересчитав их, мужчина понял, что одной коробки не хватает.

Оказалось, что 29-летняя жительница Радужного, проживающая с мужчиной в одном подъезде, увидела коробку с мясом оставленную без присмотра и, воспользовавшись моментом, похитила ее. Женщина призналась, что большую часть мяса успела потребить в пищу, а оставшуюся часть отдала полицейским.

Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит лишение свободы на срок до двух лет, а пока она находится под подпиской о невыезде.