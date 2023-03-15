В Югре 15 марта 2023 года потеплее до +5 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 15 марта 2023 года ожидается переменная облачность. Ночью по западной половине округа будет преимущественно без осадков, по восточной половине небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах гололед и изморозь. Ветер будет западный 5-10 м/с. Днем продолжит падать мокрый снег с дождем. Ветер усилится до 14 м/с. Температура воздуха ночью -8, -13 °С, по востоку до -3 °С. Температура воздуха днем 0, -5 °С, местами потеплеет до +5 °С.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -11, -13 °С, днем столбик термометра поднимется до -1, -3 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.