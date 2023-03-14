Десятилетний школьник из ХМАО разработал «Инновационную столовую для синиц»

Фото: Юлия Кучеренко

Школьник из Ханты-Мансийска разработал «Инновационную столовую для синиц». Парню всего 10 лет, а он уже занимается в Кванториуме и делает успехи.

Матвей разработал специальный механизм, оповещающий человека о том, что кормушку пора пополнить. Когда корм заканчивается, подается световой сигнал. Изобретение позволит минимизировать проблему с недостатком питания птиц в холодное время года. Секрет разработки состоит в электрической цепи, которая состоит из двух магнитов, батарейки и светодиода.

Мальчик надеется, что его кормушка заинтересует югорчан, неравнодушных к окружающей среде, и будет полезна для пернатых жителей лесов.