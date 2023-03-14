За неделю в Югре ликвидировано 34 пожара

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

За прошедшую неделю, с 6 по 12 марта, в Югре пожарными и спасателями ликвидировано 34 пожара. Спасено имущества граждан и материальных ценностей на сумму более 46 млн рублей.

Чаще всего горели строения (34 случая), в числе которых жилые дома, дачи, бани, гаражи и 7 транспортных средств. Основной причиной пожаров были нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неисправность электрических розеток, неправильная эксплуатация бытовых отопительных приборов.

ГУ МЧС России по ХМАО призывает жителей и гостей Югры соблюдать правила пожарной безопасности и заботиться о безопасности своих близких и имущества.