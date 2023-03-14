В Югре более 25 тысяч первоклассников пойдут в школу в 2023 году Фото: Юлия Кучеренко

В Югре более 25 тысяч первоклассников пойдут в школу в этом году. О приеме детей в школу рассказал директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин во время прямого эфира.

Прием заявлений в Белоярском районе стартует 24 марта, 27 марта- в Ханты-Мансийске, Когалыме, Югорске. В Нижневартовске и Октябрьском районе подать заявление на зачисление в первый класс можно с 28 марта, а с 29 марта - в Сургуте и Урае. 31 марта - в Мегионе, Покачах, Нефтеюганск, Радужом, Лангепасе, а также в Березовском, Кодинском и Сургутском районах. 1 апреля заявления начнут принимать школы Нягани, Пыть-Яха, Нефтеюганского, Нижневартовского, Советского и Ханты-Мансийского районов.

Приемная кампания завершится 30 июня 2023 года, а для не проживающих на закрепленной территории она начнется с 6 июля 2023 года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 2023 года.

Алексей Дренин отметил, что в 1 класс принимают детей с 6,5 до 8 лет. Подать заявления и документы для зачисления в 1-й класс можно будет лично в общеобразовательной организации, почтой заказным письмом с уведомлением о вручении и в электронной форме через портал Госуслуг или интегрированных с ним региональных систем.