Югорские полицейские задержали мошенника, который оформлял на людей микрозаймы

Фото: ОМВД России по Сургутскому району

Полицейские из Сургутского района задержали мошенника, который оформлял на людей микрозаймы. Им оказался 25-летний житель Тулы.

Как сообщили в полиции, 36-летнему жителю Лянтора позвонили из микрофинансовой организации и сообщил, что у него есть задолженность в размере 9 тысяч рублей, но югорчанин никаких займов не оформлял и обратился в полицию.

- Получив необходимую информацию, сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Сургутскому району незамедлительно выехали в служебную командировку и задержали подозреваемого - отметили в пресс-службе окружной полиции.

Позже выяснились еще 3 случая аналогичных преступлений этого мужчины. Злоумышленник оформил займы на двух жителей Читы, а также на жителя Петрозаводска, который даже и не знал, что на его имя оформлен кредит в сумме 15 тысяч рублей.

Таким образом подозреваемый "заработал" 50 тысяч рублей, а деньги тратил в развлекательных заведениях Тулы.