Учебно-тренировочное занятие на подводном переходе нефтепродуктопровода посетили преподаватели и студенты ТИУ

Фото: «Транснефть – Сибирь»

Учебно-тренировочное занятие на подводном переходе нефтепродуктопровода Тюмень – Юргамыш посетили преподаватели и студенты Тюменского индустриального университета. Ребята, которые в будущем могут стать нефтепроводчиками, наблюдали за отработкой действий специалистов в условиях ЧС. Здесь они закрепляли свои теоретические знания.

Всего на УТЗ побывали два преподавателя и четыре студента. Кстати, ранее один из них в качестве наблюдателя принимал участие в тренировке по тушению условного возгорания в резервуарном парке ЛПДС «Торгили».

Заместитель начальника Тюменского управления магистральных нефтепроводов АО «Транснефть – Сибирь» Олег Гостюхин объяснил учащимся, какими навыками должен обладать персонал, а также какая техника задействована в работах по устранению внештатной ситуации, например, при выходе нефти на водной поверхности.

– Я рада увидеть на практике, как действуют аварийно-эксплуатационные подразделения компании при ликвидации условной нештатной ситуации. Это отличная возможность узнать поближе профессию, которой мы обучаемся, получить больше знаний, – отметила студентка 4 курса ТИУ Екатерина Житникова.