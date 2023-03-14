В ХМАО завели уголовное дело на руководителя организации из-за невыплаты зарплаты Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске возбуждено уголовное дело против руководителя коммерческой организации. Его накажут за невыплату зарплаты.

- Руководитель организации, осуществляющей транспортные услуги, в период с октября по декабрь 2022 года не выплатил работнику зарплату в размере более 50 тысяч рублей. После вмешательства правоохранительных органов задолженность была погашена в полностью - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО.

Подобное нарушение трудовых прав работников на этом предприятии произошел не впервые. И сейчас по уголовному делу продолжается расследование, после которого будут приняты меры для погашения задолженности по зарплате в полном объеме.

Проведение следственных действий и ход расследования уголовного дела поставлены на контроль руководителем следственного управления.