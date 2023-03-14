Руководителем представительства Югры стал Владислав Нигматулин

Фото: Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

На должность руководителя представительства ХМАО - заместителя губернатора автономного округа назначен Владислав Нигматулин. В новой должности он будет возглавлять представительство Югры, а также продолжит курировать приоритетные проекты в соответствии с законодательством округа, а именно: реализацию регионального приоритетного проекта по созданию научно-технологического центра в Сургуте «ЮНИТИ-Парк». Этот проект нацелен на создание в Югре современной образовательной и научно-исследовательской инфраструктуры мирового уровня.

С сентября 2020 года Нигматулин был заместителем губернатора Югры, а с 2011 по 2020 годы занимал должность заместителя директора департамента здравоохранения ХМАО, с 2009 по 2011 годы работал в Центре профессиональной патологии, где занимал должность заместителя главного врача по организационно-методической работе, а еще ранее трудился в службе по контролю и надзору в сфере здравоохранения Югры и больше десяти лет занимался врачебной деятельностью по направлениям: педиатрия, неонатология, анестезиология.

Прошлый руководителя представительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Андрей Кныш освобожден от должности из-за перехода на новое место работы.