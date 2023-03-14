В Сургутском районе состоится Слет оленеводов, рыбаков и охотников

Фото: страница Андрея Трубецкого в соцсети

В эту субботу, 18 марта, в Русскинской состоится Слет оленеводов, рыбаков и охотников. Об этом сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой. В этом году часть праздника пройдет на новой Событийной площади, благоустройство которой закончили в прошлом году.

День оленевода начнется со спортивных состязаний. В 9 утра пройдут гонки на оленьих упряжках, бег в национальной одежде и бег за оленьими упряжками. В этом году впервые, по просьбе представителей коренных малочисленных народов Севера, в программу добавили бег на лыжах за оленями. Центральным событием остаются оленьи бега на озере. С 10 утра начнут работать торговые ряды. Там будут представлены сувениры из кожи и меха, продукцию народных промыслов, фермерские продукты, а ханты привезут дичь, мороженую ягоду, рыбу, национальную одежду, а также многочисленные дикоросы, кедровые орехи, медвежий жир, муксун, щука, нарезанная оленина.

На праздники можно будет поиграть в подвижные игры, посмотреть мультфильмы и принять участие во флешмобах. Обязательной частью программы станет буккросинг: желающие смогут безвозмездно обменяться книгами. Состязания начнутся в 12 дня. Участников ждут прыжки через нарты, метание тынзяна на хорей, бег в национальных костюмах и национальная борьба.