Фото: Людмила Низамова

Сегодня еще двое юных югорчан возвращены на Родину из Сирии. Об этом рассказала Уполномоченный по правам ребенка в Югре Людмила Низамова.

- 56 детей, среди которых мальчики 7 и 8 лет из Югры, привезены бортом Минобороны России из Сирии сотрудниками аппарата Уполномоченного при Президенте России по правам ребенка. Один из мальчиков возвращается к родному отцу и двоим братьям, возвращение которых состоялось еще в апреле 2022 года. Другого ребенка ждут тетя и родной брат, вернувшийся из Сирии в октябре 2022 года - рассказала Людмила Низамова.

В ближайшее время дети пройдут необходимые обследования в федеральной медицинской клинике Москвы и после будут переданы в семьи. Местные и региональные власти помогут семьям пройти реабилитацию и социализацию для получения образования, медицинской помощи, а также социальных услуг.

Уполномоченный по правам ребенка ХМАО в ближайшее время встретится с семьями по месту их жительства.

- С 2019 года и по настоящее время в Югру удалось вернуть 12 детей. Работа в этом направлении не прекращается, ожидаем возвращения еще 5 детей - сообщила она.