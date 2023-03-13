В Пыть-Яхе полицейские задержали наркосбытчика с крупной партией наркотиков Фото: Татьяна Коркина

В Пыть-Яхе полицейские задержали наркосбытчика с крупной партией наркотиков. Им оказался 35-летний уроженец Салехарда. Он задержан в одном из домов в первом микрорайоне города.

- В ходе личного досмотра у мужчины в рюкзаке был обнаружен и изъят 1 полимерный пакет с порошкообразным веществом светлого цвета. Согласно справке об исследовании представленное вещество кремового цвета общей массой около 1 кг содержит в своем составе наркотическое средство - пояснили в пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре.

Подозреваемый пояснил, что вещество он получил через приложение в мессенджере, и должен был расфасовать его по пакетам и сбыть через тайники-закладки в Пыть-Яхе.

Мужчина уже был судим, а за новое преступление ему грозит лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцать лет. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.