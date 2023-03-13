В Сургуте нетрезвый водитель спровоцировал ДТП с тремя автомобилями

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Сургуте нетрезвый водитель, спровоцировавший ДТП, отстранен от управления авто. «Горе-водитель» надолго перейдет в разряд пешеходов и причина этого – пьянство за рулем.

Как сообщили в ГИБДД, 51-летний мужчина, управляя автомобилем «Toyota» не справился с управлением и столкнулся с «Ладой Приорой», «Ладой Ларгусом» и «BMW». Происшествие обошлось без пострадавших.

Процедура медицинского освидетельствования показала у виновника аварии 0,8 мг паров этанола на литр выдыхаемого воздуха. По данным Госавтоинспекции Югры, этот водитель стал одним из 118 нарушителей, севшими за руль автомобиля в нетрезвом состоянии.

Против нарушителя составлен материал за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Санкция статьи предусматривает административный штраф в сумме 30 тысяч рублей и лишение прав на 2 года.