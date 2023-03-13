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НовостиПроисшествия13 марта 2023 11:05

Югорчанин заплатил мошеннику около 60 тысяч рублей за несуществующий квадрокоптер

Возбуждено уголовное дело
Виктория Терина
Югорчанин заплатил мошеннику около 60 тысяч рублей за несуществующий квадрокоптер

Югорчанин заплатил мошеннику около 60 тысяч рублей за несуществующий квадрокоптер

Фото: Татьяна Коркина

Житель Пыть-Яха отправил мошеннику около 60 тысяч рублей за несуществующий квадрокоптер. Мужчине пришлось обратится в полицию.

- В дежурную часть ОМВД России по г. Пыть-Яху поступило заявление от 51-летнего местного жителя по факту мошенничества. Во время проверки полицейские выяснили, что 20 февраля заявитель решил купить квадрокоптер для фото- и видеосъемок своей семьи. Мужчина зашел на сайт объявлений, где нашел продавца, который продает абсолютно новый дрон. Списавшись с ним, он попросил прислать фотографию квадрокоптера, после чего они договорились о цене и отправке товара через курьерскую службу - рассказали в пресс-службе окружной полиции.

Для достоверности продавец отправил покупателю видео, как он упаковывает полноценную коробку с товаром и фото накладной с трек – номером для отслеживания, после чего заказчик оплатил около 60 тысяч рублей, а 3 марта мужчина отправился в офис курьерской службы, который располагается в Пыть-Яхе для получения заказа, но получил посылку, которая представляла собой мелкий пакет, с непонятным жестким содержанием, куда квадрокоптер с пультом управления точно не влез бы. Мужчина отказался ее забирать и написал мнимому продавцу о случившемся, но он не вышел на связь, а объявление о продаже дрона на сайте объявлений вовсе исчезло.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».