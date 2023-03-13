Югорчанин заплатил мошеннику около 60 тысяч рублей за несуществующий квадрокоптер Фото: Татьяна Коркина

Житель Пыть-Яха отправил мошеннику около 60 тысяч рублей за несуществующий квадрокоптер. Мужчине пришлось обратится в полицию.

- В дежурную часть ОМВД России по г. Пыть-Яху поступило заявление от 51-летнего местного жителя по факту мошенничества. Во время проверки полицейские выяснили, что 20 февраля заявитель решил купить квадрокоптер для фото- и видеосъемок своей семьи. Мужчина зашел на сайт объявлений, где нашел продавца, который продает абсолютно новый дрон. Списавшись с ним, он попросил прислать фотографию квадрокоптера, после чего они договорились о цене и отправке товара через курьерскую службу - рассказали в пресс-службе окружной полиции.

Для достоверности продавец отправил покупателю видео, как он упаковывает полноценную коробку с товаром и фото накладной с трек – номером для отслеживания, после чего заказчик оплатил около 60 тысяч рублей, а 3 марта мужчина отправился в офис курьерской службы, который располагается в Пыть-Яхе для получения заказа, но получил посылку, которая представляла собой мелкий пакет, с непонятным жестким содержанием, куда квадрокоптер с пультом управления точно не влез бы. Мужчина отказался ее забирать и написал мнимому продавцу о случившемся, но он не вышел на связь, а объявление о продаже дрона на сайте объявлений вовсе исчезло.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».