В Югре женщина украла деньги у своего любовника, надеясь на его прощение Фото: Юлия Кучеренко

В Сургутском районе девушка украла у мужчины деньги. Как рассказали ОМВД России по Сургутскому району, злоумышленница собиралась расстаться с мужчиной, но напоследок решила украсть у него деньги. Молодые люди вместе выпивали и мужчина уснул, а в это время подозреваемая перевела с его счета 14 тысяч рублей себе на карту, затем она покинула квартиру и сняла деньги через банкомат.

Деньги она потратила на личные нужды и закрыла долги, рассчитывая, что потерпевший не будет обращаться в полицию и простит ей данное деяние.

Против нее возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Девушке может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.