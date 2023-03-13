Место для вашего делового мероприятия в Тюмени: Garden hotel предлагает конференц-услуги под ключ

Фото: из архива ООО «Гарден Отель»

Отель находится в 15 минутах от аэропорта и в 20 минутах от ж/д вокзала областной столицы, что делает сбор участников, прибывающих из других городов, комфортным.

Garden hotel в Тюмени предлагает югорчанам/ямальцам услуги по организации деловых мероприятий любого направления и формата под ключ. Главное преимущество для прибывающих из северных городов гостей – расположение: отель находится на самом въезде в Тюмень – в 15 минутах от «Рощино» и 20-25 – от ж/д вокзала.

Фото: из архива ООО «Гарден Отель»

Для проведения делового мероприятия на самом высоком уровне Garden hotel имеет все необходимое, включая:

· 2 зала, оснащенных оборудованием вместимостью до 140/90 слушателей;

· 37 комфортабельных номеров для проживания, позволяющих принять до 74 гостей;

· 1 переговорная комната (до 8 человек);

· беспроводная сеть Wi-Fi на территории всего отеля;

· бесплатная парковка до 40 автомобилей с круглосуточным видеонаблюдением в каждой точке;

· кафе домашней кухни «Лаванда» с детской игровой зоной в отдельной комнате;

· банный комплекс на березовых дровах, находящийся на закрытой территории;

· свежий воздух, отсутствие городской суеты и лишних людей.

Специальное предложение весны – «Деловые будни»*

Каждый будний день воспользоваться услугами конференц-зала в Garden hotel можно по специальному предложению «Деловые выходные» – со скидкой 10%.

Garden hotel

г. Тюмень, д. Дударева, ул. Цветочная, 1а

Тел. +7 919 943-84-11

Группа во «ВКонтакте»: m.vk.com/garden_hotel

Официальный сайт: gardenhotel72.ru

*Специальное предложение действительно с 1 марта 2023 года по 31 мая 2023 года. Подробности уточняйте у администраторов по тел. +7 919 943-84-11.

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