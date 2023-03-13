В Нижневартовске провели мастер-классы по изготовлению окопных свечей и маскировочных сетей

Фото: официальный канал администрации Нижневартовска

Во Дворце Искусств Нижневартовска прошли мастер-классы по изготовлению окопных свечей, армейского (сухого) душа и маскировочных сетей, так необходимых бойцам в зоне СВО. Мастер-класса организовали представители общественных организаций города и в ближайшее время изготовленную продукцию передадут на Донбасс вместе с гуманитарной помощью.

Кроме того, жители и гости Нижневартовска могут посетить выставку "Обыкновенный нацизм", которая открылась во Дворце Искусств. В экспозиции представлены экспонаты, привезённые с территории Донбасса, фотографии и трофейное оружие.

Идею создания выставки выдвинул Михаил Пинигин, участник боевых действий, волонтер представитель общественной организации ветеранов боевых действий «Красная звезда».