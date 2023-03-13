В Югре 13 марта 2023 года потеплеет до +6 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 13 марта 2023 года ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой снег, по северо-западу умеренный снег, днем мокрый снег. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с, днем 9-14 м/с, местами порывы усилятся до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -5, -10 °С, при прояснениях до -15 °С, днем прогреется до +1, +6 °С, местами до -4 °С.

В Ханты-Мансийске синоптики прогнозируют переменную облачность, осадков не обещают. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -8, -10 °С, днем потеплеет до +1, +3 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.