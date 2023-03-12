В Нижневартовске скоропостижно скончалась председатель Комитета солдатских матерей Людмила Иванова Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске скоропостижно скончалась председатель общественной организации «Нижневартовский Комитет солдатских матерей» Людмила Семеновна Иванова. Информация о кончине активной общественности опубликовали на сайте уполномоченного по правам человека в Югре.

Долгие годы Людмила Иванова посвятила себя защите прав военнослужащих, призванных на военную службу из Нижневартовска, и поддержке семей и матерей, чьи сыновья отдали и отдают долг Родине.

Уполномоченный по правам человека в Югре выразила соболезнования родным и близким Людмилы Семеновны. «Комсомольская правда – Югра» присоединяется, светлая память!