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НовостиОбщество12 марта 2023 13:30

В Нижневартовске скоропостижно скончалась председатель Комитета солдатских матерей Людмила Иванова

Долгое время Людмила Семеновна посвятила себя защите прав военнослужащих
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
В Нижневартовске скоропостижно скончалась председатель Комитета солдатских матерей Людмила Иванова

В Нижневартовске скоропостижно скончалась председатель Комитета солдатских матерей Людмила Иванова

Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске скоропостижно скончалась председатель общественной организации «Нижневартовский Комитет солдатских матерей» Людмила Семеновна Иванова. Информация о кончине активной общественности опубликовали на сайте уполномоченного по правам человека в Югре.

Долгие годы Людмила Иванова посвятила себя защите прав военнослужащих, призванных на военную службу из Нижневартовска, и поддержке семей и матерей, чьи сыновья отдали и отдают долг Родине.

Уполномоченный по правам человека в Югре выразила соболезнования родным и близким Людмилы Семеновны. «Комсомольская правда – Югра» присоединяется, светлая память!