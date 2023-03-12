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НовостиПроисшествия12 марта 2023 7:38

Руководитель нижневартовской фирмы скрыл 40 млн рублей, за счет которых должны были взыскать налогиь

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Руководитель нижневартовской фирмы скрыл 40 млн рублей, за счет которых должны были взыскать налогиь

Руководитель нижневартовской фирмы скрыл 40 млн рублей, за счет которых должны были взыскать налогиь

Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовском районе возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денег и имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по ХМАО-Югре, дело возбуждено по материалам окружной налоговой службы.

Следствие выяснило, с сентября 2021 по апрель 2022 года директор по экономике и финансам одного из нижневартовских предприятий скрыл деньги, за счет которых должны были взыскать недоимки по налогам, сборам и страховым взносам. При этом мужчина точно знал об имеющейся задолженности по уплате налогов в общей сумме более 40 млн рублей и исключил поступление денег на расчетный счет организации.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Директору может грозить штраф до двух миллионов рублей, принудительные работы на срок до пяти лет, наказание в виде лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.