Руководитель нижневартовской фирмы скрыл 40 млн рублей, за счет которых должны были взыскать налогиь Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовском районе возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денег и имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по ХМАО-Югре, дело возбуждено по материалам окружной налоговой службы.

Следствие выяснило, с сентября 2021 по апрель 2022 года директор по экономике и финансам одного из нижневартовских предприятий скрыл деньги, за счет которых должны были взыскать недоимки по налогам, сборам и страховым взносам. При этом мужчина точно знал об имеющейся задолженности по уплате налогов в общей сумме более 40 млн рублей и исключил поступление денег на расчетный счет организации.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Директору может грозить штраф до двух миллионов рублей, принудительные работы на срок до пяти лет, наказание в виде лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.