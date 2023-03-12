В Югре 12 марта 2023 года будет тепло, но пройдет небольшой снег Фото: Татьяна Коркина

В Югре сегодня, 12 марта 2023, ожидается облачность, по западной половине местами небольшой снег. По восточной небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, в отдельных районах метель и гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, местами порывы до 25 м/с, по северо-западу ветер северо-западный 7-12 м/с.

Температура воздуха -10…-15 С, местами по западной половине до -20 С, местами по восточной половине до -5 С. Днем местами пройдет небольшой снег. Ветер будет дуть северо-западный с переходом на западный. По западной половине 6-11 м/с, по восточной половине 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха -4…-9 С, местами по западной половине до +1 С.

Фото: ГУ МЧС по ХМАО

В Ханты-Мансийске переменная облачность, ночью небольшой снег. Ветер северо-западный 15-20 м/с. Температура воздуха -10…-12 С. Днем без осадков, ветер будет дуть западный 6-11 м/с. Температура воздуха -4…-6 С.