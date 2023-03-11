В Югре 11 марта 2023 потеплеет до +3 градусов Фото: Татьяна Коркина

В Югре сегодня, 11 марта 2023, ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами по западу сильный снег, в отдельных районах гололед и метель. Ветер переменных направлений ночью 9-14 м/с, местами порывы 15-17 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 С, по западным и северным районам -8…-13 С, днем +3…-2 С, по западным и северным районам до -7 С.

В Ханты-Мансийске небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ветер переменных направлений ночью 9-14 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 С, днем +1…+3 С.