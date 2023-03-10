Природнадзор Югры нашел запрещенную ловушку для охоты на крупную дичь

Фото: Природнадзор Югры

Природнадзор Югры во время обследования природных угодий обнаружил запрещенную ловушку. Так называемый «башмак» браконьеры применяют для охоты на крупную дичь. Об этом рассказали в Службе по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений ХМАО.

- Вот такое орудие браконьерского промысла было обнаружено при осуществлении выездного обследования общедоступных охотничьих угодий Нижневартовского района. Так называемый «башмак» является одним из браконьерских способов охоты. Применяется для добычи крупных копытных (лось, олень) - говорится в сообщении.

Фото: Природнадзор Югры

Орудие чаще всего представляет собой четырехугольную раму с восемью попарно расположенными гвоздями, направленными остриями вовнутрь рамы. Сейчас вместо деревянной рамы используются железные конструкции с крючьями из прочной стальной проволоки. Но специалисты отмечают, что такой способ охоты строжайше запрещен и считается браконьерским, так как сильно травмирует животных и представляет опасность для грибников, ягодников, рыбаков, посещающих леса.