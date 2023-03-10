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НовостиОбщество10 марта 2023 14:17

Работники базы авиационной и наземной охраны лесов Югры начали подготовку к пожароопасному сезону

Специалисты проходят тренировки и обучение
Виктория Терина
Фото: БУ ХМАО — Югры «База авиационной и наземной охраны лесов»

Фото: БУ ХМАО — Югры «База авиационной и наземной охраны лесов»

Работники базы авиационной и наземной охраны лесов Югры уже начали тренировки и обучение, а летчики-наблюдатели и диспетчеры проходят курсы повышения квалификации. Об этом рассказали в правительстве региона.

В прошлом году пожароопасный сезон в Югре начался 22 апреля, поэтому подготовку к нему начинают своевременно. Сотрудники парашютно-десантной пожарной службы ещё в начале февраля уехали на тренировочные сборы в Курган, а еще первоначальную подготовку пройдут будущие парашютисты и инструкторы.

- Накануне полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев провёл совещание с регионами на тему подготовки пожароопасного периода. Полпред попросил заместителей губернаторов и органов госконтроля оперативно сообщать о каждом возгорании и своевременно вводить специальные режимы реагирования на территориях - рассказали в телеграм-канале правительства Югры.