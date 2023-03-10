Жителей Югры предупредили о плохой погоде в регионе: порывы ветра достигнут 20 м/с Фото: Юлия Кучеренко

По данным Ханты-Мансийского ЦГМС в течение суток 11 марта в Югре ожидается неблагоприятная погода: сильный снег, гололед, метель, днем усиление ветра до 15-20 м/с. Югорчан предупредили, что нахождение на улице может быть опасно и просят соблюдать правила дорожного движения.

- Пешеходам в темное время суток рекомендовано носить светоотражающие элементы на одежде/обуви/аксессуарах. Переходить через проезжую часть следует только на нужный сигнал светофора. Водителям следует быть особенно внимательными вблизи нерегулируемых пешеходных переходов. Выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям - предупреждают спасатели.

Людям рекомендуют убрать с балконов незакрепленные предметы и плотно закрыть окна, а также держаться подальше от карнизов домов и рекламных стендов.