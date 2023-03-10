Житель Пыть-Яха приговорен к 11 годам тюрьмы за смертельное избиение собутыльника Фото: Татьяна Коркина

Житель Пыть-Яха отправится в места лишения свободы за смертельное избиение своего знакомого. Об этом рассказали в окружной прокуратуре.

Суд вынес обвинительный приговор 33-летнему югорчанину, который в ноябре 2020 года совершил преступление. Это произошло во время пьяного застолья, когда между подсудимым и его знакомым завязался конфликт, во время которого он не менее шести раз ударил собутыльника кулаками по голове. От полученных травм потерпевший спустя некоторое время скончался.

- Суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также судом удовлетворен иск прокурора, предъявленный в интересах матери потерпевшего, являющейся пенсионером, в ее пользу взыскано 695 тысяч рублей - сообщает надзорное ведомство.