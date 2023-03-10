В Югре подтверждено 124 новых случая коронавируса Фото: Татьяна Коркина

В Югре зарегистрировано 263 278 случаев коронавируса. За день подтверждено 124 новых случая COVID-19 в 13 муниципалитетах, а именно: в Сургуте – 73; Нижневартовске – 4; Нефтеюганске – 7; Нягани – 1; Сургутском районе – 5; Урае – 9; Советском районе – 3; Нефтеюганском районе – 7; Мегионе – 4; Когалыме – 4; Югорске – 2; Нижневартовском районе – 2; Пыть-Яхе – 3.

На момент выявления у 124 человек наблюдались признаки ОРВИ. Контакт установлен в 124 случаях. За сутки на COVID обследовано 319 человек, всего прошли обследование 3 708 109. За весь период от COVID умерли 2 608 человек. За сутки выписались по выздоровлению 118 человек, за весь период пандемии вылечились 258 838 югорчан.