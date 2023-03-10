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НовостиПроисшествия10 марта 2023 7:13

Югорские силовики нашли в «запаске» и двери автомобиля наркокурьера больше 7 кг наркотиков

Мужчина планировал распространять наркотики на территории ХМАО и в соседнем регионе
Виктория Терина
Фото: Пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре

Фото: Пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре

Полиция Югры нашла в «запаске» и двери автомобиля наркокурьера больше 7 кг наркотиков. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по ХМАО, в сотрудники наркоконтроля региональной полиции вместе с ОМВД России по Нефтеюганску и ОСН «Гром», узнали оперативную информацию о межрегиональном наркокурьере, остановили управляемый им автомобиль на 15 километре автодороги Нефтеюганск – Сургут. За рулём иномарки находился 39-летний житель Санкт-Петербурга.

Во время досмотра авто под пластиковой обшивкой задней правой двери оперативники нашли 11 брикетов, наполненных наркотой, а в бескамерной шине запасного колеса, лежавшего в багажнике, нашли ещё 10 брикетов с похожим содержимым. Все это мужчина планировал распространять на территории ХМАО и в соседнем регионе.

Возбуждено уголовное дело, а сам наркокурьер заключён под стражу.