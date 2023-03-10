В Югре автоледи на иномарке спровоцировала ДТП

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре 9 марта 2023 года зарегистрировано 4 ДТП, в которых 4 человека получили травмы. Так, в Сургуте 42-летняя женщина, управляя автомобилем «Mazda», при выезде с прилегающей территории улицы Индустриальная, не предоставила преимущество в движении и столкнулась с автомобилем «Toyota», движущимся по главной дороге. От удара Toyota отбросило в стоящий Volkswagen. В итого виновница ДТП получила травмы.

Кроме того, за день сотрудниками Госавтоинспекции задержано 14 нетрезвых водителей. За выезд на полосу встречного движения привлечено 137 водителей и 57 - за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция Югры призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательнее на дороге.