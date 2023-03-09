Во время стрельбы в Нижневартовске никто не пострадал

Фото: скриншот из видео СК РФ

Губернатор Югры Наталья Комарова приехала в Нижневартовск и провела прямой эфир, в котором обратилась к жителям округа, объяснив обстановку, связанную с произошедшим в городе ЧП.

- Обстановка следующая, ребёнок жив и здоров, спасен. Никто не пострадал, включая виновника. За это огромное спасибо управлениям - Министерству внутренних дел, Росгвардии, которые профессионально выполнили свою работу без применения оружия и силы - отметила Комарова.

Сейчас силовики проводят расследование, работают: следственный комитет, прокуратура, управление внутренних дел. Они выясняют причины произошедшего, оценивают ущерб и принимают соответствующие решения. Ребенок находится с мамой, старшей сестрой у бабушки. А с мужчиной проводят работу правоохранительные органы и учреждения здравоохранения.

- Все соседи, другие граждане, которые так или иначе попали в зону инцидента, также под опекой учреждений здравоохранения - дополнила Наталья Комарова.