Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 марта 2023 14:20

Во время стрельбы в Нижневартовске никто не пострадал

Губернатор Югры Наталья Комарова выступила с заявлением после происшествия в Нижневартовске
Виктория Терина
Фото: скриншот из видео СК РФ

Фото: скриншот из видео СК РФ

Губернатор Югры Наталья Комарова приехала в Нижневартовск и провела прямой эфир, в котором обратилась к жителям округа, объяснив обстановку, связанную с произошедшим в городе ЧП.

- Обстановка следующая, ребёнок жив и здоров, спасен. Никто не пострадал, включая виновника. За это огромное спасибо управлениям - Министерству внутренних дел, Росгвардии, которые профессионально выполнили свою работу без применения оружия и силы - отметила Комарова.

Сейчас силовики проводят расследование, работают: следственный комитет, прокуратура, управление внутренних дел. Они выясняют причины произошедшего, оценивают ущерб и принимают соответствующие решения. Ребенок находится с мамой, старшей сестрой у бабушки. А с мужчиной проводят работу правоохранительные органы и учреждения здравоохранения.

- Все соседи, другие граждане, которые так или иначе попали в зону инцидента, также под опекой учреждений здравоохранения - дополнила Наталья Комарова.