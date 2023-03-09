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НовостиПроисшествия9 марта 2023 8:11

Житель Сургута осужден за вылов краснокнижной рыбы

Он получил условный срок
Виктория Терина
Житель Сургута осужден за вылов краснокнижной рыбы

Житель Сургута осужден за вылов краснокнижной рыбы

Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте осужден мужчина за незаконный вылов рыбы, занесённой в Красную книгу Российской Федерации. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

- Суд приговорил местного жителя, выловившего стерлядь и сибирский осётр, занесённых в Красную книгу, к лишению свободы условно с испытательным сроком. За поведением условно осуждённого осуществляется контроль - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Югре за незаконный вылов рыбы осудят жителя Сытомино. Во время расследования уголовного дела обвиняемый полностью возместил весь ущерб.