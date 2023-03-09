Житель Сургута осужден за вылов краснокнижной рыбы Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте осужден мужчина за незаконный вылов рыбы, занесённой в Красную книгу Российской Федерации. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

- Суд приговорил местного жителя, выловившего стерлядь и сибирский осётр, занесённых в Красную книгу, к лишению свободы условно с испытательным сроком. За поведением условно осуждённого осуществляется контроль - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Югре за незаконный вылов рыбы осудят жителя Сытомино. Во время расследования уголовного дела обвиняемый полностью возместил весь ущерб.