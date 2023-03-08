В Югре 8 марта 2023 будет холодно и морозно Фото: Татьяна Коркина

В Югре сегодня, 8 марта 2023, ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой снег, днем без осадков. В отдельных районах изморозь. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура ночью -23…-28 С, при прояснениях -30…-35 С, по южным районам -15…-20 С, днем -17…-22 С, местами -10…-15 С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -24… -26 С, днем -18…-20 С.